Jesus Alcantar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Alcantar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Alcantar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jesus Alcantar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jesus Alcantar 30 Temmuz 2003 tarihinde Caborca şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Alberto Alcántar Rodríguez şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jesus Alcantar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Clutch Sports yapmaktadır. Jesus Alcantar, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sporting CP B futbol takımında oynamaktadır. Sporting CP B takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jesus Alcantar'nin Sporting CP B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Jesus Alcantar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jesus Alcantar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Club Necaxa U20
21 Temmuz 2022 yılında Sporting B
30 Haziran 2023 yılında Club Necaxa U20
Jesus Alcantar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jesus Alcantar şuan Sporting CP B takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.
Jesus Alcantar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Meksika U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.
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