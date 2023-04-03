Jesus Alcantar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Alcantar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jesus Alcantar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jesus Alcantar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.