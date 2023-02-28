Jesus Alvarenga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Alvarenga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jesus Alvarenga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jesus Alvarenga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.