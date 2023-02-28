Jesus Alvarenga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Alvarenga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Alvarenga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jesus Alvarenga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jesus Alvarenga 24 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Patronicio De Jesús Alvarenga Rolón şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jesus Alvarenga Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jesus Alvarenga, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sportivo Luqueño futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Luqueño takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jesus Alvarenga'nin Sportivo Luqueño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jesus Alvarenga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jesus Alvarenga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Luqueño
Jesus Alvarenga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jesus Alvarenga şuan Sportivo Luqueño takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.