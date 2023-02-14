Jesus Areso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Areso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Areso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Areso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Areso 2 Temmuz 1999 tarihinde Cascante şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jesús Areso Blanco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Areso Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GLOBAL ASES yapmaktadır. Jesus Areso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Burgos CF futbol takımında oynamaktadır. Burgos CF takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Jesus Areso'nin Burgos CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jesus Areso Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jesus Areso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesus Areso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Areso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Temmuz 2017 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2021 yılında Osasuna

23 Ağu 2022 yılında Burgos CF

30 Haziran 2023 yılında Osasuna

Jesus Areso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Areso şuan Burgos CF takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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