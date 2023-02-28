Jesus Arismendi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Arismendi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Arismendi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Arismendi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Arismendi 25 Mart 1987 tarihinde Arequipa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Wadid Jesús Arismendi Lazo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Arismendi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jesus Arismendi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Unión Comercio futbol takımında oynamaktadır. CD Unión Comercio takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jesus Arismendi'nin CD Unión Comercio ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jesus Arismendi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jesusarismendi18/

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http://www.facebook.com/jesus.a.lazo

Jesus Arismendi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Arismendi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Jesus Arismendi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Arismendi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2010 yılında César Vallejo

1 Ocak 2011 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2012 yılında Sport Boys

1 Ocak 2013 yılında UTC

1 Ocak 2014 yılında Inti Gas

1 Ocak 2016 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2017 yılında Ayacucho FC

1 Ocak 2018 yılında Real Garcilaso

1 Ocak 2020 yılında CA Mannucci

1 Ocak 2021 yılında Alianza Atl.

1 Ocak 2023 yılında Unión Comercio

Jesus Arismendi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Arismendi şuan CD Unión Comercio takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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