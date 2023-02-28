Jesus Arrieta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Arrieta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jesus Arrieta kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jesus Arrieta ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jesus Arrieta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Arrieta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jesus Arrieta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Arrieta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Arrieta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Arrieta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Arrieta 10 Ocak 1991 tarihinde Tarazá şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jesús David Arrieta Farak şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Arrieta Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini refut yapmaktadır. Jesus Arrieta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Unión Comercio futbol takımında oynamaktadır. CD Unión Comercio takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jesus Arrieta'nin CD Unión Comercio ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jesus Arrieta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Arrieta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Jesus Arrieta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Arrieta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Atl. Nacional

1 Ağustos 2011 yılında Alianza Petrol.

31 Aralık 2011 yılında Atl. Nacional

1 Temmuz 2012 yılında Dep. Rionegro

31 Aralık 2012 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2013 yılında Alianza Petrol.

31 Aralık 2013 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2014 yılında Águilas Pereira

30 Haziran 2014 yılında Atl. Nacional

1 Temmuz 2014 yılında Jaguares FC

1 Ocak 2015 yılında Unión Comercio

1 Ağustos 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2016 yılında Ayacucho FC

1 Ocak 2017 yılında Jaguares FC

1 Şubat 2018 yılında Caracas FC

1 Ocak 2020 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2021 yılında Sport Boys

19 Ocak 2021 yılında Patriotas

2 Ocak 2022 yılında Xelajú

31 Mart 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Boyacá Chicó

1 Ocak 2023 yılında Unión Comercio

Jesus Arrieta kimdir

Jesus Arrieta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Arrieta şuan CD Unión Comercio takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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Jesus Arrieta nereli

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