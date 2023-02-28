Jesus Barco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Barco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Barco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Barco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Barco 9 Mart 1997 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Miguel Barco Bozzeta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Barco Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REDDE yapmaktadır. Jesus Barco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Boys Association futbol takımında oynamaktadır. Sport Boys Association takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jesus Barco'nin Sport Boys Association ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jesus Barco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Jesusbarco97

http://www.instagram.com/jesusbarcob/

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http://www.facebook.com/jesus.barco.b

Jesus Barco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Barco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Jesus Barco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Barco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Universitario

6 Ocak 2021 yılında CA Mannucci

1 Ocak 2022 yılında Sport Boys

Jesus Barco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Barco şuan Sport Boys Association takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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