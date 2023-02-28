Jesus Caceres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Caceres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Caceres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Caceres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Caceres 30 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Manuel Cáceres Solís şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Caceres Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jesus Caceres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional Asunción takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jesus Caceres'nin Club Nacional Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jesus Caceres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Caceres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jesus Caceres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Caceres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Nacional

Jesus Caceres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Caceres şuan Club Nacional Asunción takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.