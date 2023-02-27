Jesus Castillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Castillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Castillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Castillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Castillo 11 Haziran 2001 tarihinde Callao şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Abdallah Castillo Molina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Castillo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jesus Castillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sporting Cristal futbol takımında oynamaktadır. Club Sporting Cristal takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Jesus Castillo'nin Club Sporting Cristal ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jesus Castillo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/junimolina16/

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http://www.facebook.com/jrpogba.castillomolina

Jesus Castillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Castillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Jesus Castillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Castillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Sport. Cristal

Jesus Castillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Castillo şuan Club Sporting Cristal takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Jesus Castillo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru takımında 13 numaralı formasıyla 16 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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