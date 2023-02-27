Jesus Castillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Castillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Castillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Castillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Castillo 10 Mart 1996 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Castillo Peña şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Castillo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alemannogroup yapmaktadır. Jesus Castillo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Alianza Lima futbol takımında oynamaktadır. Club Alianza Lima takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jesus Castillo'nin Club Alianza Lima ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jesus Castillo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jesus.castillo96/

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http://www.facebook.com/jesus.al96

Jesus Castillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Castillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Jesus Castillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Castillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Alianza Lima II

1 Ocak 2016 yılında AD Cantolao

1 Ocak 2023 yılında Alianza Lima

Jesus Castillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Castillo şuan Club Alianza Lima takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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