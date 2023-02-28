Jesus Chavez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Chavez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Chavez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Chavez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Chavez 5 Mart 1986 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Héiner Jesús Chávez Salazar şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Chavez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jesus Chavez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Boys Association futbol takımında oynamaktadır. Sport Boys Association takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Jesus Chavez'nin Sport Boys Association ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jesus Chavez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jeshuchucho

http://www.facebook.com/jeshuchucho

Haberin Devamı

Jesus Chavez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Chavez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Jesus Chavez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Chavez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2006 yılında José Gálvez

1 Ocak 2007 yılında Cor. Bolognesi

1 Ocak 2009 yılında Cienciano

1 Ocak 2012 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2013 yılında Pacífico

1 Ocak 2014 yılında Unión Comercio

1 Ocak 2015 yılında Ayacucho FC

1 Temmuz 2016 yılında Real Garcilaso

1 Ocak 2017 yılında U. San Martín

1 Ocak 2019 yılında Sport Boys

Jesus Chavez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Chavez şuan Sport Boys Association takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.