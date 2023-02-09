Jesus Datolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Datolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jesus Datolo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jesus Datolo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jesus Datolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Datolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jesus Datolo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Datolo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Datolo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Datolo 19 Mayıs 1984 tarihinde Carlos Spegazzini şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jesús Alberto Dátolo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Datolo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Leduar Football yapmaktadır. Jesus Datolo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Tristan Suarez futbol takımında oynamaktadır. CSD Tristan Suarez takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jesus Datolo'nin CSD Tristan Suarez ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jesus Datoloboyu ve yaşı kaç

Jesus Datolo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jesus Datolo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jesus Datolo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Datolo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2002 yılında Banfield

20 Temmuz 2006 yılında Boca Juniors

31 Ocak 2009 yılında Napoli

16 Ocak 2010 yılında Olimpiakos

30 Haziran 2010 yılında Napoli

8 Temmuz 2010 yılında Espanyol

24 Ocak 2011 yılında Napoli

24 Ocak 2011 yılında Espanyol

25 Ocak 2012 yılında Internacional

9 Ağu 2013 yılında Atlético-MG

6 Ocak 2017 yılında EC Vitória

12 Mayıs 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Banfield

4 Şubat 2023 yılında Tristan Suarez

Jesus Datolo kimdir

Jesus Datolo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Datolo şuan CSD Tristan Suarez takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Jesus Datolo nereli

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