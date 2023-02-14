Jesus Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jesus Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jesus Fernandez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jesus Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jesus Fernandez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Fernandez 1 Mart 2000 tarihinde Navia şehrinde doğmuştur. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jesús Fernández Alonso şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Fernandez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jesus Fernandez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Lugo B Polvorín futbol takımında oynamaktadır. CD Lugo B Polvorín takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jesus Fernandez'nin CD Lugo B Polvorín ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jesus Fernandezboyu ve yaşı kaç

Jesus Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jesus Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Jesus Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Lugo Polvorín

Jesus Fernandez kimdir

Jesus Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Fernandez şuan CD Lugo B Polvorín takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jesus Fernandez nereli

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