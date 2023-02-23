Jesus Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Fernandez 11 Haziran 1988 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Fernández Collado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Fernandez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RSWORLDWIDE yapmaktadır. Jesus Fernandez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Voluntari futbol takımında oynamaktadır. FC Voluntari takımına 23 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Jesus Fernandez'nin FC Voluntari ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jesus Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jesus Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Villarr. Juv. A

1 Temmuz 2006 yılında Getafe U19

1 Temmuz 2007 yılında CD Numancia B

1 Temmuz 2009 yılında CD Numancia

1 Ağustos 2010 yılında RM Kastilya

1 Temmuz 2013 yılında Real

4 Ağustos 2014 yılında Levante

22 Ocak 2016 yılında Granada

21 Temmuz 2016 yılında Cádiz CF

21 Temmuz 2017 yılında CyD Leonesa

17 Ağustos 2018 yılında CFR Cluj

29 Ocak 2020 yılında Panetolikos

31 Temmuz 2020 yılında CFR Cluj

12 Ağustos 2020 yılında Sepsi OSK

9 Ağustos 2021 yılında Hércules CF

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

23 Eylül 2022 yılında FC Voluntari

Jesus Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Fernandez şuan FC Voluntari takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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