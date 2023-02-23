Jesus İmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus İmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jesus İmaz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jesus İmaz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jesus İmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus İmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jesus İmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus İmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus İmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus İmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus İmaz 26 Eylül 1990 tarihinde Lleida şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Imaz Ballesté şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus İmaz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EGGO Asesores Deportivos yapmaktadır. Jesus İmaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jagiellonia Bialystok futbol takımında oynamaktadır. Jagiellonia Bialystok takımına 21 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Jesus İmaz'nin Jagiellonia Bialystok ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jesus İmaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JesusImaz11

http://www.instagram.com/jesusimaz/

Jesus İmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus İmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jesus İmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus İmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Lleida Esportiu

12 Temmuz 2014 yılında Llagostera

11 Temmuz 2016 yılında UCAM Murcia

27 Ocak 2017 yılında Cádiz CF

31 Ağustos 2017 yılında Wisla Krakow

21 Ocak 2019 yılında Jagiellonia

Jesus İmaz kimdir

Jesus İmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus İmaz şuan Jagiellonia Bialystok takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Jesus İmaz nereli

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