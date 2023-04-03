Jesus Martin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Martin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Martin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Martin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Martin 27 Ağustos 2002 tarihinde Aguadulce şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Martín Rangel şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Martin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. Jesus Martin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Malagueño futbol takımında oynamaktadır. Atlético Malagueño takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jesus Martin'nin Atlético Malagueño ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jesus Martin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Martin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jesus Martin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Martin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2019 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2020 yılında Betis U19

1 Temmuz 2021 yılında Betis Deportivo

11 Ağustos 2021 yılında SD Tarazona

30 Haziran 2022 yılında Betis Deportivo

1 Temmuz 2022 yılında A. Malagueño

Jesus Martin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Martin şuan Atlético Malagueño takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.