Jesus Owono kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Owono Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jesus Owono kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jesus Owono ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jesus Owono kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Owono Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jesus Owono

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Owono adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Owono Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Owono 1 Mart 2001 tarihinde Bata şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Ekvator Ginesi,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jesús Lázaro Owono Ngua Akeng şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Owono Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Jesus Owono, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Alavés futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Alavés takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jesus Owono'nin Deportivo Alavés ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jesus Owonoboyu ve yaşı kaç

Jesus Owono Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jesus Owono isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Jesus Owono Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Owono futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında R. Soc. Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Antiguoko Alt.

30 Haziran 2017 yılında R. Soc. Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Deportivo Alavés

1 Temmuz 2018 yılında Alavés U19

1 Temmuz 2019 yılında San Ignacio

1 Temmuz 2021 yılında Depor. Alavés B

1 Temmuz 2022 yılında Alavés

Jesus Owono kimdir

Jesus Owono Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Owono şuan Deportivo Alavés takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Jesus Owono Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvator Ginesi takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jesus Owono nereli

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