Jesus Palomeque kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Palomeque Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Palomeque adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Palomeque Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Palomeque 17 Ekim 2001 tarihinde El Algar şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Sánchez Martínez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Palomeque Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. Jesus Palomeque, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Recreativo Granada futbol takımında oynamaktadır. Recreativo Granada takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jesus Palomeque'nin Recreativo Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jesus Palomeque Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Palomeque isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jesus Palomeque Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Palomeque futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Vallad. Juv. A

1 Ağustos 2020 yılında At. Tordesillas

1 Ocak 2021 yılında Valladolid Prom

1 Ağustos 2022 yılında UCAM Murcia

30 Ocak 2023 yılında Valladolid Prom

31 Ocak 2023 yılında Recre Granada

30 Haziran 2023 yılında Valladolid Prom

Jesus Palomeque Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Palomeque şuan Recreativo Granada takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.