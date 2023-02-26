Jesus Preciado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Preciado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jesus Preciado kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jesus Preciado ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jesus Preciado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Preciado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jesus Preciado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Preciado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Preciado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Preciado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Preciado 23 Temmuz 1994 tarihinde Machala şehrinde doğmuştur.  Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Alberto Preciado Fares şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Preciado Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gualaceo SC futbol takımında oynamaktadır. Gualaceo SC takımına 14 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jesus Preciado'nin Gualaceo SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Jesus Preciado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Preciado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Jesus Preciado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Preciado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Mart 2010 yılında Audaz Octubrino

5 Ekim 2010 yılında Atl. Audaz U20

8 Şubat 2011 yılında Fuerza Amarilla

21 Şubat 2017 yılında Uni. Católica

27 Şubat 2018 yılında CD América

31 Aralık 2018 yılında Uni. Católica

17 Ocak 2019 yılında CD América

17 Haziran 2019 yılında Uni. Católica

1 Temmuz 2019 yılında Atl. Porteño

1 Ocak 2020 yılında Fuerza Amarilla

14 Ocak 2021 yılında Gualaceo SC

Jesus Preciado kimdir

Jesus Preciado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Preciado şuan Gualaceo SC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fuerza Amarilla SC (9/2008-12/2008), Emelec Jr. (-9/2008, 1/2009-3/2010)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jesus Preciado nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Davit Samurkasovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Samurkasovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Davit Samurkasovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Samurkasovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Danil Kuraksin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danil Kuraksin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Danil Kuraksin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danil Kuraksin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merab Gigauri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Merab Gigauri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merab Gigauri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Merab Gigauri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Henrik Ojamaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrik Ojamaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Henrik Ojamaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrik Ojamaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İqraam Rayners kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İqraam Rayners Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İqraam Rayners kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İqraam Rayners Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi