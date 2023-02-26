Jesus Preciado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Preciado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Preciado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Preciado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Preciado 23 Temmuz 1994 tarihinde Machala şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Alberto Preciado Fares şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Preciado Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gualaceo SC futbol takımında oynamaktadır. Gualaceo SC takımına 14 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jesus Preciado'nin Gualaceo SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Jesus Preciado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Preciado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesus Preciado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Preciado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Mart 2010 yılında Audaz Octubrino

5 Ekim 2010 yılında Atl. Audaz U20

8 Şubat 2011 yılında Fuerza Amarilla

21 Şubat 2017 yılında Uni. Católica

27 Şubat 2018 yılında CD América

31 Aralık 2018 yılında Uni. Católica

17 Ocak 2019 yılında CD América

17 Haziran 2019 yılında Uni. Católica

1 Temmuz 2019 yılında Atl. Porteño

1 Ocak 2020 yılında Fuerza Amarilla

14 Ocak 2021 yılında Gualaceo SC

Jesus Preciado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Preciado şuan Gualaceo SC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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