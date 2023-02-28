Jesus Reyes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Reyes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Reyes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Reyes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Reyes 11 Ocak 2002 tarihinde Huaral şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Alexander Piero Reyes Espinoza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Reyes Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jesus Reyes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Atlético Sullana futbol takımında oynamaktadır. Alianza Atlético Sullana takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jesus Reyes'nin Alianza Atlético Sullana ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jesus Reyes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jesusreyes_e2/

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http://www.facebook.com/jesusalexanderpiero.reyesespinoza

Jesus Reyes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Reyes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Jesus Reyes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Reyes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Sp. Cristal II

29 Mart 2021 yılında Santos FC

31 Aralık 2021 yılında Sp. Cristal II

11 Ocak 2022 yılında Alianza Atl.

Jesus Reyes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Reyes şuan Alianza Atlético Sullana takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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