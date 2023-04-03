Jesus Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Rodriguez 11 Şubat 1998 tarihinde Almuñécar şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Rodríguez Ortuño şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Rodriguez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jesus Rodriguez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Recreativo Granada futbol takımında oynamaktadır. Recreativo Granada takımına 20 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jesus Rodriguez'nin Recreativo Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jesus Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jesus Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında RM Kastilya

17 Temmuz 2017 yılında CP El Ejido

30 Haziran 2018 yılında RM Kastilya

16 Temmuz 2018 yılında R. Majadahonda

30 Haziran 2019 yılında RM Kastilya

20 Temmuz 2019 yılında Recre Granada

Jesus Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Rodriguez şuan Recreativo Granada takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.