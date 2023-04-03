Jesus Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jesus Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jesus Rodriguez 2 Haziran 2003 tarihinde Tijuana şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Isaith Rodríguez Beltrán şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jesus Rodriguez Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Tijuana U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana U20 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jesus Rodriguez'nin Club Tijuana U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jesus Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jesus Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Tijuana U17
1 Temmuz 2022 yılında Tijuana U20
Jesus Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jesus Rodriguez şuan Club Tijuana U20 takımında oynamakta ve 204 numaralı formayı giymektedir.
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