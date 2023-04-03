Jesus Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jesus Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jesus Rodriguez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.