Jesus Sandoval kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Sandoval Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Sandoval adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Sandoval Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Sandoval 26 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Sandoval Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jesus Sandoval, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maipú futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maipú takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Jesus Sandoval'nin Club Deportivo Maipú ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jesus Sandoval Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Sandoval isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesus Sandoval Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Sandoval futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında CD Maipú

Jesus Sandoval Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Sandoval şuan Club Deportivo Maipú takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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