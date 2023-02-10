Jesus Soraire kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Soraire Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Soraire adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Soraire Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Soraire 3 Aralık 1989 tarihinde Lules şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jesús Miguel Soraire şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Soraire Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jesus Soraire, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Central Córdoba (SdE) futbol takımında oynamaktadır. CA Central Córdoba (SdE) takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jesus Soraire'nin CA Central Córdoba (SdE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jesus Soraire Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jesus Soraire isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesus Soraire Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Soraire futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında CSD San Jorge

1 Temmuz 2014 yılında Chaco For Ever

1 Temmuz 2015 yılında San Martín (T)

1 Ocak 2016 yılında Almirante Brown

1 Temmuz 2016 yılında CSD San Jorge

1 Temmuz 2018 yılında Arsenal Sarandí

1 Temmuz 2021 yılında Central Córdoba

Jesus Soraire Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Soraire şuan CA Central Córdoba (SdE) takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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