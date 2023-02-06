Jesus Trindade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Trindade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Trindade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Trindade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Trindade 10 Temmuz 1993 tarihinde Salto şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jesús Emiliano Trindade Flores şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Trindade Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Equipo TMA yapmaktadır. Jesus Trindade, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coritiba Foot Ball Club futbol takımında oynamaktadır. Coritiba Foot Ball Club takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jesus Trindade'nin Coritiba Foot Ball Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jesus Trindade Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jesus Trindade isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jesus Trindade Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Trindade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Racing Club

1 Ocak 2019 yılında Peñarol

5 Ocak 2022 yılında Pachuca

27 Temmuz 2022 yılında Coritiba FC

30 Haziran 2023 yılında Pachuca

Jesus Trindade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Trindade şuan Coritiba Foot Ball Club takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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