Jesus Vallejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Vallejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jesus Vallejo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jesus Vallejo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jesus Vallejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Vallejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jesus Vallejo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Vallejo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Vallejo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Vallejo 5 Ocak 1997 tarihinde Zaragoza şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jesús Vallejo Lázaro şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Vallejo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jesus Vallejo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid takımına 31 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Jesus Vallejo'nin Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jesus Vallejo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JesusVallejo

http://www.instagram.com/jesusvallejo1997/

Jesus Vallejoboyu ve yaşı kaç

Jesus Vallejo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jesus Vallejo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jesus Vallejo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Vallejo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Zaragoza Juv. A

1 Temmuz 2014 yılında Real Zaragoza

31 Temmuz 2015 yılında Real

1 Ağu 2015 yılında Real Zaragoza

30 Haziran 2016 yılında Real

12 Temmuz 2016 yılında E. Frankfurt

30 Haziran 2017 yılında Real

27 Temmuz 2019 yılında Wolverhampton

24 Ocak 2020 yılında Real

25 Ocak 2020 yılında Granada

20 Temmuz 2020 yılında Real

18 Ağu 2020 yılında Granada

30 Haziran 2021 yılında Real

Jesus Vallejo kimdir

Jesus Vallejo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Vallejo şuan Real Madrid takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Jesus Vallejo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U21 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 15 numaralı formasıyla 13 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

İspanya Olimpiyat takımında 5 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jesus Vallejo nereli

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