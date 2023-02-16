Jesus Vazquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Vazquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Vazquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Vazquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Vazquez 2 Ocak 2003 tarihinde Mérida şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Vázquez Alcalde şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Vazquez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEADERBROCK yapmaktadır. Jesus Vazquez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valencia futbol takımında oynamaktadır. Valencia takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jesus Vazquez'nin Valencia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jesus Vazquez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jesus3vazquezz/

Jesus Vazquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Vazquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jesus Vazquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Vazquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Valencia U19

1 Temmuz 2020 yılında V. Mestalla

1 Ocak 2022 yılında Valencia

Jesus Vazquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Vazquez şuan Valencia takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Jesus Vazquez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U19 takımında 3 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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