Jethren Barr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jethren Barr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jethren Barr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jethren Barr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jethren Barr 13 Eylül 1995 tarihinde Durban, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Afrika,Birleşik Krallık uyrukludur.Gerçek adı da Jethren Keith Barr şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jethren Barr Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSG yapmaktadır. Jethren Barr, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portadown FC futbol takımında oynamaktadır. Portadown FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jethren Barr'nin Portadown FC ile sözleşmesi 30 Temmuz 2025 tarihinde bitmektedir.

Jethren Barr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jethren Barr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jethren Barr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jethren Barr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Bidvest Wits FC

27 Temmuz 2016 yılında Stellenbosch FC

30 Haziran 2017 yılında Bidvest Wits FC

23 Temmuz 2017 yılında Maritzburg Utd.

1 Temmuz 2021 yılında Portadown

Jethren Barr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jethren Barr şuan Portadown FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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