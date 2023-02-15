Jetmir Haliti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jetmir Haliti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jetmir Haliti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jetmir Haliti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jetmir Haliti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jetmir Haliti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jetmir Haliti

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jetmir Haliti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jetmir Haliti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jetmir Haliti 14 Eylül 1996 tarihinde Växjö şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Kosova,İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jetmir Haliti Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jonathan Chalkias yapmaktadır. Jetmir Haliti, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AIK Solna futbol takımında oynamaktadır. AIK Solna takımına 21 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jetmir Haliti'nin AIK Solna ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jetmir Halitiboyu ve yaşı kaç

Jetmir Haliti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jetmir Haliti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Jetmir Haliti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jetmir Haliti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında BK Olympic

1 Ocak 2016 yılında Prespa Birlik

19 Mart 2016 yılında FC Rosengård

27 Mart 2018 yılında Landskrona

1 Aralık 2018 yılında FC Rosengård

12 Ocak 2019 yılında J-Södra IF

21 Ocak 2021 yılında AIK

31 Mart 2022 yılında Mjällby AIF

30 Kasım 2022 yılında AIK

Jetmir Haliti kimdir

Jetmir Haliti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jetmir Haliti şuan AIK Solna takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Malmö Anadolu BI (2004-2012)

Jetmir Haliti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kosova takımında 20 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jetmir Haliti nereli

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