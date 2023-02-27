Jetmir Kacoli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jetmir Kacoli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jetmir Kacoli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jetmir Kacoli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jetmir Kacoli 9 Şubat 1998 tarihinde Gjakovë şehrinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jetmir Kacoli Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Malisheva futbol takımında oynamaktadır. FC Malisheva takımına - tarihinde katılmıştır. Jetmir Kacoli'nin FC Malisheva ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jetmir Kacoli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jetmir Kacoli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jetmir Kacoli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jetmir Kacoli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jetmir Kacoli şuan FC Malisheva takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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