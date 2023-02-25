Jeton Krasniqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeton Krasniqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeton Krasniqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeton Krasniqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeton Krasniqi 16 Ocak 2001 tarihinde Kavajë şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeton Krasniqi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M.S. Consultancy yapmaktadır. Jeton Krasniqi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tërbuni futbol takımında oynamaktadır. KF Tërbuni takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jeton Krasniqi'nin KF Tërbuni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jeton Krasniqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeton Krasniqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeton Krasniqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeton Krasniqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Eylül 2018 yılında FC Kamza

12 Eylül 2019 yılında FK Apolonia

30 Ağustos 2022 yılında KF Tërbuni

Jeton Krasniqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeton Krasniqi şuan KF Tërbuni takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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