Jevgenijs Minins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jevgenijs Minins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jevgenijs Minins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jevgenijs Minins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jevgenijs Minins 17 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Jevgenijs Miņins şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jevgenijs Minins Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Super Nova futbol takımında oynamaktadır. SK Super Nova takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Jevgenijs Minins'nin SK Super Nova ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jevgenijs Minins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jevgenijs Minins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jevgenijs Minins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jevgenijs Minins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2021 yılında Super Nova

Jevgenijs Minins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jevgenijs Minins şuan SK Super Nova takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Jevgenijs Minins Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U17 takımında 16 numaralı formasıyla 26 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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