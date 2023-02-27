Jevgenijs Nerugals kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jevgenijs Nerugals Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jevgenijs Nerugals adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jevgenijs Nerugals Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jevgenijs Nerugals 26 Şubat 1989 tarihinde Daugavpils şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jevgenijs Nerugals Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jevgenijs Nerugals, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFS futbol takımında oynamaktadır. RFS takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jevgenijs Nerugals'nin RFS ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jevgenijs Nerugals Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/enerugal

Jevgenijs Nerugals Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jevgenijs Nerugals isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jevgenijs Nerugals Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jevgenijs Nerugals futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Daugavpils

1 Ocak 2012 yılında Ilukstes NSS

30 Haziran 2012 yılında Daugavpils

1 Şubat 2015 yılında Daugavpils

1 Ocak 2017 yılında Spartaks

17 Haziran 2021 yılında RFS

31 Aralık 2021 yılında Spartaks

8 Ocak 2022 yılında RFS

Jevgenijs Nerugals Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jevgenijs Nerugals şuan RFS takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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