Jeyson Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeyson Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jeyson Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jeyson Rojas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jeyson Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeyson Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jeyson Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeyson Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeyson Rojas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeyson Rojas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeyson Rojas 23 Ocak 2002 tarihinde Talca şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Jeyson Alejandro Rojas Orellana şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeyson Rojas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Jeyson Rojas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Colo Colo futbol takımında oynamaktadır. CSD Colo Colo takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jeyson Rojas'nin CSD Colo Colo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jeyson Rojas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeyson Rojas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Jeyson Rojas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeyson Rojas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Colo Colo

Jeyson Rojas kimdir

Jeyson Rojas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeyson Rojas şuan CSD Colo Colo takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Jeyson Rojas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Şili takımında 26 numaralı formasıyla 9 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jeyson Rojas nereli

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