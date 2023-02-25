Jez Lofthouse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jez Lofthouse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jez Lofthouse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jez Lofthouse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jez Lofthouse 16 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jez Lofthouse Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International Alliances yapmaktadır. Jez Lofthouse, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brisbane Roar futbol takımında oynamaktadır. Brisbane Roar takımına 27 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Jez Lofthouse'nin Brisbane Roar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jez Lofthouse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jez Lofthouse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jez Lofthouse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jez Lofthouse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Eylül 2021 yılında Brisbane Roar

Jez Lofthouse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jez Lofthouse şuan Brisbane Roar takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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