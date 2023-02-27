Jhamir Darrigo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhamir Darrigo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhamir Darrigo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhamir Darrigo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhamir Darrigo 15 Kasım 1999 tarihinde Callao şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jhamir Adrián D´Arrigo Huanca şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhamir Darrigo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Jhamir Darrigo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FBC Melgar futbol takımında oynamaktadır. FBC Melgar takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jhamir Darrigo'nin FBC Melgar ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jhamir Darrigo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jhamirdarrigo1599/

http://www.facebook.com/jhamir.adrian.5

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Jhamir Darrigo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhamir Darrigo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Jhamir Darrigo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhamir Darrigo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında U. Comercio U20

31 Aralık 2017 yılında Cantolao II

1 Ocak 2020 yılında AD Cantolao

1 Ocak 2023 yılında FBC Melgar

Jhamir Darrigo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhamir Darrigo şuan FBC Melgar takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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