Jhegson Mendez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhegson Mendez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jhegson Mendez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jhegson Mendez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jhegson Mendez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhegson Mendez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhegson Mendez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhegson Mendez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhegson Mendez 26 Nisan 1997 tarihinde Mira şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jhegson Sebastián Méndez Carabalí şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhegson Mendez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Seth Sports yapmaktadır. Jhegson Mendez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

São Paulo Futebol Clube futbol takımında oynamaktadır. São Paulo Futebol Clube takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jhegson Mendez'nin São Paulo Futebol Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jhegson Mendez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jhegsonmendez/

Jhegson Mendezboyu ve yaşı kaç

Jhegson Mendez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhegson Mendez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jhegson Mendez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhegson Mendez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2011 yılında Independ. U20

1 Ocak 2014 yılında Independiente B

1 Ocak 2015 yılında Independiente

17 Ağu 2015 yılında CyD Leonesa

21 Ocak 2016 yılında Independiente

1 Ocak 2019 yılında Orlando

19 Temmuz 2022 yılında LAFC

9 Ocak 2023 yılında São Paulo

Jhegson Mendez kimdir

Jhegson Mendez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhegson Mendez şuan São Paulo Futebol Clube takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Jhegson Mendez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador takımında 20 numaralı formasıyla 12 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 34 maçta 0 gol atmıştır.

Ekvador U20 takımında 14 numaralı formasıyla 20 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Jhegson Mendez nereli

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