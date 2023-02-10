Jherson Mosquera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jherson Mosquera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jherson Mosquera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jherson Mosquera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jherson Mosquera 18 Eylül 1999 tarihinde Pereira şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jherson Steven Mosquera Castro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jherson Mosquera Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jherson Mosquera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Newell's Old Boys futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jherson Mosquera'nin CA Newell's Old Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Jherson Mosquera Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jherson Mosquera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jherson Mosquera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jherson Mosquera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Pereira

28 Ocak 2023 yılında Newell's

Jherson Mosquera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jherson Mosquera şuan CA Newell's Old Boys takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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