Jhilmar Lobaton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhilmar Lobaton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhilmar Lobaton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhilmar Lobaton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhilmar Lobaton 22 Mayıs 1998 tarihinde Callao şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jhilmar Augusto Lobatón Esepejo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhilmar Lobaton Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Jhilmar Lobaton, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Boys Association futbol takımında oynamaktadır. Sport Boys Association takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jhilmar Lobaton'nin Sport Boys Association ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhilmar Lobaton Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jhilmarlobaton27/

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Jhilmar Lobaton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhilmar Lobaton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Jhilmar Lobaton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhilmar Lobaton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında UTC

30 Haziran 2019 yılında Sp. Cristal II

10 Temmuz 2019 yılında U. San Martín

31 Aralık 2019 yılında Sp. Cristal II

1 Temmuz 2020 yılında Sport. Cristal

27 Kasım 2020 yılında Kulüpsüz

4 Mart 2021 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2022 yılında Sport Boys

Jhilmar Lobaton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhilmar Lobaton şuan Sport Boys Association takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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