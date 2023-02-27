Jhilmar Lora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhilmar Lora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhilmar Lora adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhilmar Lora Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhilmar Lora 24 Ekim 2000 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Jhilmar Lora Saavedra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhilmar Lora Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jhilmar Lora, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sporting Cristal futbol takımında oynamaktadır. Club Sporting Cristal takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jhilmar Lora'nin Club Sporting Cristal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jhilmar Lora Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jhil.00/

http://www.facebook.com/jhilmar.lorasaavedra.5

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Jhilmar Lora Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhilmar Lora isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Jhilmar Lora Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhilmar Lora futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Sport. Cristal

Jhilmar Lora Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhilmar Lora şuan Club Sporting Cristal takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Jhilmar Lora Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru takımında 3 numaralı formasıyla 2 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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