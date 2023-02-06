Jhoanner Chavez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhoanner Chavez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhoanner Chavez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhoanner Chavez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhoanner Chavez 25 Nisan 2002 tarihinde Francisco de Orellana şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Ekvador uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jhoanner Stalin Chávez Quintero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhoanner Chavez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OTB Sports yapmaktadır. Jhoanner Chavez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Bahia futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Bahia takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jhoanner Chavez'nin Esporte Clube Bahia ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Jhoanner Chavez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jhoanner Chavez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jhoanner Chavez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhoanner Chavez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Independiente B

7 Mart 2020 yılında Ind. Jrs.

31 Aralık 2020 yılında Independiente B

1 Ocak 2021 yılında Independiente

10 Ocak 2023 yılında EC Bahia

Jhoanner Chavez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhoanner Chavez şuan Esporte Clube Bahia takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Jhoanner Chavez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador takımında 7 numaralı formasıyla 12 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ekvador U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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