Jhohan Romana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhohan Romana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhohan Romana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhohan Romana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhohan Romana 13 Eylül 1998 tarihinde Apartadó şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhohan Sebastián Romaña Espitia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhohan Romana Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpia Asunción futbol takımında oynamaktadır. Olimpia Asunción takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jhohan Romana'nin Olimpia Asunción ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jhohan Romana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhohan Romana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhohan Romana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhohan Romana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Guaraní

1 Ocak 2021 yılında Austin

17 Şubat 2023 yılında Olimpia

31 Aralık 2023 yılında Austin

Jhohan Romana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhohan Romana şuan Olimpia Asunción takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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