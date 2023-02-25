Jhojan Julio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhojan Julio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhojan Julio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhojan Julio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhojan Julio 11 Şubat 1998 tarihinde Quito şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jhojan Esmaider Julio Palacios şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhojan Julio Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Jhojan Julio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LDU Quito futbol takımında oynamaktadır. LDU Quito takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Jhojan Julio'nin LDU Quito ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jhojan Julio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhojan Julio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jhojan Julio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhojan Julio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında LDU Quito B

1 Temmuz 2016 yılında LDU Quito

31 Mart 2022 yılında Santos FC

31 Aralık 2022 yılında LDU Quito

Jhojan Julio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhojan Julio şuan LDU Quito takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Jhojan Julio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador takımında 21 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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