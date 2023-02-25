Jhojan Julio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhojan Julio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jhojan Julio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jhojan Julio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jhojan Julio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhojan Julio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jhojan Julio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhojan Julio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhojan Julio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhojan Julio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhojan Julio 11 Şubat 1998 tarihinde Quito şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jhojan Esmaider Julio Palacios şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhojan Julio Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Jhojan Julio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LDU Quito futbol takımında oynamaktadır. LDU Quito takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Jhojan Julio'nin LDU Quito ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jhojan Julio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhojan Julio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jhojan Julio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhojan Julio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında LDU Quito B

1 Temmuz 2016 yılında LDU Quito

31 Mart 2022 yılında Santos FC

31 Aralık 2022 yılında LDU Quito

Jhojan Julio kimdir

Jhojan Julio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhojan Julio şuan LDU Quito takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Jhojan Julio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador takımında 21 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jhojan Julio nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Jonathan Bauman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Bauman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonathan Bauman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Bauman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evgeniy Chichev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Chichev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evgeniy Chichev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Chichev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adonis Preciado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adonis Preciado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adonis Preciado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adonis Preciado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pavel Rassolko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Rassolko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pavel Rassolko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Rassolko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Dr. Fatih Sütçü kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Dr. Fatih Sütçü'nün biyografisi
Dr. Fatih Sütçü kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Dr. Fatih Sütçü'nün biyografisi
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi