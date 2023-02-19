Jhon Alegria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Alegria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Alegria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Alegria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Alegria 3 Mayıs 1997 tarihinde Miranda şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhon Deyvid Alegría Escobar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Alegria Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jhon Alegria, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Llaneros FC futbol takımında oynamaktadır. Llaneros FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jhon Alegria'nin Llaneros FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhon Alegria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Alegria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhon Alegria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Alegria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

22 Eylül 2021 yılında Gral Velasquez

1 Ocak 2023 yılında Llaneros FC

Jhon Alegria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Alegria şuan Llaneros FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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