Jhon Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Alvarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Alvarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Alvarez 30 Kasım 2000 tarihinde Callao şehrinde doğmuştur. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jhon Holter Álvarez Ríos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Alvarez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Unión Comercio futbol takımında oynamaktadır. CD Unión Comercio takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jhon Alvarez'nin CD Unión Comercio ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhon Alvarez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jhonholter_30/

Jhon Alvarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Alvarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhon Alvarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Alvarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Unión Comercio

Jhon Alvarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Alvarez şuan CD Unión Comercio takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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