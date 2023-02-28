Jhon Bravo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Bravo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Bravo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Bravo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Bravo 19 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Jhon Alexander Bravo Astudillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Bravo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coquimbo Unido futbol takımında oynamaktadır. Coquimbo Unido takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jhon Bravo'nin Coquimbo Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhon Bravo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Bravo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhon Bravo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Bravo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Coquimbo Unido

Jhon Bravo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Bravo şuan Coquimbo Unido takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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