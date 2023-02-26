Jhon Cifuente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Cifuente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Cifuente adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Cifuente Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Cifuente 23 Temmuz 1992 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jhon Jairo Cifuente Vergara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Cifuente Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Jhon Cifuente, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Aucas futbol takımında oynamaktadır. SD Aucas takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jhon Cifuente'nin SD Aucas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhon Cifuente Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Cifuente isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jhon Cifuente Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Cifuente futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Mayıs 2009 yılında SD Quito U20

26 Temmuz 2011 yılında Juventud Minera

18 Şubat 2015 yılında CD Macará

26 Temmuz 2016 yılında Uni. Católica

1 Ocak 2019 yılında Pyramids FC

17 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında Delfín SC

21 Haziran 2022 yılında Barcelona SC

30 Ocak 2023 yılında SD Aucas

Jhon Cifuente Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Cifuente şuan SD Aucas takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Jhon Cifuente Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador takımında 9 numaralı formasıyla 9 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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