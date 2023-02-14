Jhon Espinoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Espinoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Espinoza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Espinoza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Espinoza 24 Şubat 1999 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Ekvador uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jhon Jairo Espinoza Izquierdo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Espinoza Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLSPORTS yapmaktadır. Jhon Espinoza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lugano futbol takımında oynamaktadır. FC Lugano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jhon Espinoza'nin FC Lugano ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jhon Espinoza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jhonespinoza_14/

Jhon Espinoza Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jhon Espinoza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jhon Espinoza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Espinoza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Mayıs 2015 yılında San Antonio FC

15 Eylül 2015 yılında Independ. U20

6 Mart 2016 yılında San Antonio FC

8 Mart 2016 yılında Clan Juven. U20

31 Aralık 2016 yılında San Antonio FC

1 Mart 2017 yılında Cuenca B

1 Ocak 2018 yılında Dep. Cuenca

16 Temmuz 2018 yılında SD Aucas

15 Temmuz 2019 yılında Dep. Cuenca

16 Temmuz 2019 yılında SD Aucas

1 Ocak 2021 yılında Chicago

1 Ocak 2023 yılında FC Lugano

Jhon Espinoza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Espinoza şuan FC Lugano takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Jhon Espinoza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador takımında 4 numaralı formasıyla 11 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Ekvador U20 takımında 4 numaralı formasıyla 18 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.