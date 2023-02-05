Jhon Jhon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Jhon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Jhon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Jhon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Jhon 9 Eylül 2002 tarihinde Vitória şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jhonatan dos Santos Rosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Jhon Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jhon Jhon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sociedade Esportiva Palmeiras futbol takımında oynamaktadır. Sociedade Esportiva Palmeiras takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jhon Jhon'nin Sociedade Esportiva Palmeiras ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Jhon Jhon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jhon Jhon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhon Jhon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Jhon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mayıs 2021 yılında Palmeiras U20

31 Ocak 2022 yılında Primavera

14 Şubat 2022 yılında Palmeiras U20

3 Ocak 2023 yılında Palmeiras

Jhon Jhon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Jhon şuan Sociedade Esportiva Palmeiras takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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