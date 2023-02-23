Jhon Mondragon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Mondragon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Mondragon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Mondragon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Mondragon 15 Ekim 1994 tarihinde Tuluá şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jhon Steven Mondragón Dosman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Mondragon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MM Sport Manager yapmaktadır. Jhon Mondragon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minaur Baia Mare futbol takımında oynamaktadır. Minaur Baia Mare takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jhon Mondragon'nin Minaur Baia Mare ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhon Mondragon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Mondragon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhon Mondragon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Mondragon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında CA Osasuna Prom

6 Eylül 2017 yılında Puebla FC

10 Ağustos 2018 yılında Leones FC

9 Ocak 2019 yılında Sport Boys

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

16 Eylül 2020 yılında Petrolul

1 Temmuz 2021 yılında FC Buzau

24 Ocak 2022 yılında Minaur

Jhon Mondragon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Mondragon şuan Minaur Baia Mare takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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