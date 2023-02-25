Jhon Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Sanchez 30 Temmuz 1999 tarihinde Manta şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jhon Jairo Sánchez Enríquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Sanchez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTSMANAGEMENTS yapmaktadır. Jhon Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Emelec futbol takımında oynamaktadır. CS Emelec takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jhon Sanchez'nin CS Emelec ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jhon Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jhon Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ocak 2014 yılında Manta FC U20

1 Ocak 2015 yılında Manta FC

31 Aralık 2015 yılında CD Sandino

1 Mart 2016 yılında Manta FC U20

17 Ocak 2017 yılında Independiente B

3 Nisan 2018 yılında Ali. Cotopaxi

31 Aralık 2018 yılında Independiente B

1 Ocak 2019 yılında Independiente

30 Ağustos 2021 yılında Vasco da Gama

31 Temmuz 2022 yılında Independiente

3 Ocak 2023 yılında CS Emelec

Jhon Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Sanchez şuan CS Emelec takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jhon Sanchez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CD Juventud Italiana (10/2011-12/2011), Manta FC (9/2012-12/2012), Club La Paz (-10/2011, 1/2012-9/2012, 1/2013-2/2013), CSCD Grecia (2/2013-12/2013), CD Sandino (2/2013, 12/2013-1/2014)

Ekvador U23 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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